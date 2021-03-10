Сараево, , 02:54 — REGNUM Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 9 марта попыталась въехать в Германию с поддельным результатом ПЦР-теста, сообщил в своем блоге журналист Слободан Васкович. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

По его словам, всё началось с отъезда Туркович в Албанию, где она находилась 6 и 7 марта, и прибыла в Вену 8 марта.

«Ее ПЦР-тест, как и тесты члены ее делегации, истёк в 16:00 08.03. а она осуществила рейс в Берлин в 18:00. Это означает, что срок действия её ПЦР — теста истек до въезда в Германию, поскольку в это государство можно въехать только с тестом, сделанным за 48 часов до пересечения границы», — уточнил Васкович.

По словам Васковича, во время переговоров Туркович с чиновниками германского правительства ей указали на этот факт и рекомендовали сделать новый тест в Вене. Однако у нее не было на это времени, потому что до вылета оставалось всего два часа, поэтому она пошла на аферу, не имеющую прецедентов в дипломатической практике.