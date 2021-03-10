Оттава, , 02:19 — REGNUM Канада может столкнуться с проблемами с поступлением вакцины американской компании Johnson & Johnson. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 9 марта в ходе брифинга.

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По словам главы правительства, Оттаву о возможном сбое в поставках предупредили представители корпорации. Препарат американской компании Janssen, которой владеет Johnson & Johnson, был одобрен для использования в Канаде 5 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Canadian Press распространило информацию о том, что канадские власти собираются потратить $5,3 млрд на борьбу с пандемией коронавируса. Эти средства планируется выделить на закупку вакцины от COVID-19, а также на маски и исследования.

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