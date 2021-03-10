Белград, , 02:14 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич принял с прощальным визитом посла Турции Танджу Билгича. Он поблагодарил его за то, что во время его дипломатической службы в Белграде он способствовал укреплению политического диалога между двумя странами, а также всестороннему сотрудничеству, особенно в области экономики. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Александр Вучич и Танджу Билгич согласились с тем, что двусторонние отношения между Сербией и Турцией сегодня находятся на самом высоком уровне, тем самым обе страны активно поддерживают стабильность всего региона,.

В связи с этим Вучич подчеркнул, что он рад, что благодаря взаимному доверию и взаимопониманию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он наладил тесное сотрудничество с Анкарой.

Он подчеркнул, что политический диалог был очень интенсивным в последние годы, и то же самое можно сказать и об экономическом сотрудничестве, учитывая, что торговые отношения удвоились за последние четыре года.

Вучич отметил, что он высоко ценит личный вклад Эрдогана в прибытие инвесторов из Турции в Сербию.

Билгич указал, что на данный момент на сербском рынке работает около 1000 турецких компаний, и он уверен, что это число будет неуклонно расти благодаря хорошим рыночным условиям и финансовой стабильности, достигнутым Сербией.