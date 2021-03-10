Лима, , 02:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Перу 9 марта. Об этом сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 42 км к северо-востоку от города Тинго Мария, а их очаг залегал на дне 114,7 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировали на северо-западе Монголии в 265 км от российского города Кызыл (Республика Тува).

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