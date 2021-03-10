Загреб, , 02:05 — REGNUM Хорватия попала в группу стран ЕС, в которых в четвертом квартале 2020 года зафиксирован наибольший спад ВВП в годовом исчислении, наряду с Грецией и Испанией, согласно опросу европейского статистического управления Eurostat. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Наибольшее снижение активности за последние три месяца, в соответствии с сезонно скорректированными данными, было зафиксировано в Испании, на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тем следует Грецией со спадом ВВП на 7.9%.

ВВП Хорватии, в соответствии с сезонно скорректированными данными за последние три месяца, упала на 7.1% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В предыдущем квартале оно снизилось на 9.8% в годовом исчислении.

Кроме того, экономика Хорватии, в соответствии с сезонно скорректированными данными, в четвертом квартале прошлого года выросла на 2.7% на ежеквартальном уровне. Однако её рост резко замедлился по сравнению с периодом с июля по сентябрь, когда деловая активность этой страны выросла на 8.2%.