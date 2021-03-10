Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Количество наступательных дальнобойных высокоточных систем, которые должны располагаться на суше в Западно-Тихоокеанском регионе, следует нарастить американским военным. Об этом заявил руководитель Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США (USPACOM) адмирал Филип Дэвидсон 9 марта на заседании в Сенате страны.

По его словам, сделать такой шаг необходимо из-за роста нестабильности в регионе. Дэвидсон считает, что увеличение наступательных возможностей США поможет сдержать потенциальных противников от любых «враждебных» действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля курс на Индо-Тихоокеанский регион взяла группа кораблей во главе с американским атомным авианосцем Nimitz, который было решено вывести с Ближнего Востока.

5 марта газета Nikkei распространила информацию о том, что с целью противодействия Китаю США планируют развернуть ракеты на островах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

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