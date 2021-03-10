Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филип Бридлав 9 марта заявил, что 2021 год ознаменуется повышением интенсивности конфликта между Западом и Россией в Юго-Восточной Европе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано Бридлавом в ходе виртуального круглого стола, организованного для хорватских журналистов.

По словам Бридлава, «политическое паломничество» российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию и Боснию и Герцеговину в конце прошлого года демонстрирует, что в этих двух странах Россия намерена осуществлять политику «разделяй и властвуй». Генерал подчеркнул, что в Кремле намерены всеми силами противостоять продвижению Боснии и Герцеговины по пути Европейской интеграции.

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