Вашингтон, 10 марта, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филип Бридлав 9 марта заявил, что 2021 год ознаменуется повышением интенсивности конфликта между Западом и Россией в Юго-Восточной Европе.

Dvidshub.net Филип Бридлав

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано Бридлавом в ходе виртуального круглого стола, организованного для хорватских журналистов.

По словам Бридлава, «политическое паломничество» российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию и Боснию и Герцеговину в конце прошлого года демонстрирует, что в этих двух странах Россия намерена осуществлять политику «разделяй и властвуй». Генерал подчеркнул, что в Кремле намерены всеми силами противостоять продвижению Боснии и Герцеговины по пути европейской интеграции.

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