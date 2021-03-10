Загреб, , 02:02 — REGNUM Хорватия готова госпитализировать примерно десять пациентов, заражённых коронавирусом, из Чехии и Словакии, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил 9 марта после телефонного разговора с коллегами Андреем Бабишем и Игорем Матовичем.

«Я выразил готовность помочь примерно десяти пациентам, заражённым коронавирусом, из Чехии и Словакии, если это необходимо, учитывая давление на их систему здравоохранения,» — отметил Пленкович.

Пленкович добавил, что «Хорватия солидарна со странами-членами ЕС в борьбе с коронавирусом».

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Чехии, имея 10,7 миллионов населения, стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран в мире за последние недели, региональные больницы переполнены пациентами с коронавирусом. На прошлой неделе Чехия обратилась за помощью в Германию, Швейцарию и Польшу.

Соседняя Словакия уже перевела своих первых пациентов с коронавирусом за границу.