Афины , , 01:39 — REGNUM Греция намерена открыть страну для туристов в середине мая, если позволит эпидемиологическая ситуация, заявил глава греческого минтуризма Гарри Теохарис в ходе пресс-конференции.

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В качестве возможной даты открытия границ он назвал 14 мая. В апреле греческие власти планируют начать прием путешественников из ЕС в тестовом режиме. Также страну смогут посещать граждане таких стран как Израиль, где успешно проводится массовая вакцинация против COVID-19.

Отмечается, что главным условием для посещения Греции будет наличие прививки против коронавирусной инфекции, антител или отрицательного результата теста на выявление COVID-19. При этом въезжающих на греческую территорию будут выборочно тестировать и в случае обнаружения инфекции отправлять на карантин за счет бюджета.