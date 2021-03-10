Скопье, , 02:03 — REGNUM Депутат македонской оппозиционной партии «Левица» Борислав Крмов 9 марта сообщил о том, что его партия запустила кампанию против начавшейся 1 марта переписи населения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, оппозиционеры требуют аннулирования переписи на 12 месяцев — до апреля 2022 года ‑ и принятия закона о переписи на основании широкого межпартийного консенсуса.

Представители «Левицы» намерены призвать своих сторонников к бойкоту переписи в под лозунгом «Не открывай дверь» в случае, если их требования будут проигнорированы.

Схожую позицию относительно переписи, но в менее выраженной форме, выражают представители самой крупной оппозиционной партии в стране — ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство).

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