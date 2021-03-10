Приштина, , 01:50 — REGNUM Футбольная федерация Испании 9 марта впервые с момента вступления Косово в ФИФА и УЕФА допустила упоминание о Косово как о «территории», а не стране. В Косово прецедент был расценен как провокация.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в сообщении о квалификационном матче, который пройдет 31 марта в Севилье в рамках чемпионата мира «Катар — 2022», Косово было упомянуто как «территория».

В ответ Футбольная федерация Косово опубликовала заявление, в котором подход Испании к Косово был назван «деструктивным» (Испания не признала независимость Косово). Косовары подчеркнули, что Республика является независимым государством и признано большинством развитых демократических государств, и было принято в УЕФА и ФИФА в мае 2016 года.

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