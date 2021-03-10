Панама, , 01:47 — REGNUM Президент Панамы Лаурентино Кортисо получил первую дозу вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он 9 марта написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Получил свою первую дозу вакцины против COVID-19 в школе Белисарио Поррас на участке 8−8 в рамках Фазы 2А Стратегии непрерывной вакцинации. Горжусь отличной командой, которая проводит самый масштабный день вакцинации в истории», — написал Кортисо.

Напомним, в Панаме вакцинация от нового коронавируса препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech началась 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля власти Панамы заявили о готовности разрешить использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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