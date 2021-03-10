Подгорица, , 01:59 — REGNUM Комитет торговой ассоциации Торговой палаты 9 марта потребовал отмены статьи закона о внутренней торговле, касающегося нерабочего воскресенья. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

В ассоциации заявили, что потребовали от уполномоченного министерства сохранить рабочие места, увеличить товарооборот, экономическую активность, обеспечить экономический рост, смягчить последствия экономического кризиса и подготовиться к туристическому сезону, отменить статью закона о внутренней торговле и разрешить работу торговым точкам в воскресенье.

«Если нет готовности государственных органов отменить действие упомянутого закона, бизнесмены предложили предоставить им возможность сделать 26 воскресений в году рабочими, во время летнего и зимнего туристического сезона, в период новогодних праздников и каникул», — говорится в заявлении торговой ассоциации Торговой палаты.