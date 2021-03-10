Подгорица, 10 марта 2021, 01:59 — REGNUM Комитет торговой ассоциации Торговой палаты 9 марта потребовал отмены статьи закона о внутренней торговле, касающегося нерабочего воскресенья. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.
В ассоциации заявили, что потребовали от уполномоченного министерства сохранить рабочие места, увеличить товарооборот, экономическую активность, обеспечить экономический рост, смягчить последствия экономического кризиса и подготовиться к туристическому сезону, отменить статью закона о внутренней торговле и разрешить работу торговым точкам в воскресенье.