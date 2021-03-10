Варшава, , 01:26 — REGNUM Стратегия в реальном времени Ancestors Legacy получила бесплатную версию, которая позволяет играть по сети. Об этом 10 марта сообщает портал PCGamesN.

Разработчики Ancestors Legacy: Free Peasant Edition выложили в сеть новый трейлер и сообщили, что этот вариант игры получит 17 многопользовательских карт и позволит геймерам пройти 4 одиночных миссии из кампании за викингов.

Напомним, релиз Ancestors Legacy состоялся 22 мая 2018 года на ПК, на консолях Xbox One и PlayStation 4 игра вышла 13 августа 2019-го, а на Nintendo Switch — 11 июня 2020-го. В рамках нескольких кампаний игрокам предлагается играть за викингов, англосаксов, тевтонцев или славян. Разработчики также выпустили дополнение (DLC) про сарацинов.

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