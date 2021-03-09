Вашингтон, 10 марта, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Поведение одной из собак президента США Джо Байдена, которая напала на человека в Белом доме, объяснила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки 9 марта в ходе брифинга.

Собаки Джо Байдена

По ее словам, овчарки Чемп и Мейджор, которые поселились в резиденции Байдена после его инаугурации, все еще проходят акклиматизацию. Пресс-секретарь отметила, что питомцы президента привыкают к обстановке и людям.

Псаки считает, что все это, а также внезапное появление незнакомого человека, спровоцировали у Мейджора подобное поведение. При этом пресс-секретарь избегла слова «укус», назвав поведение пса «реакцией».

Она также не стала уточнять имя сотрудника, на которого напало животное. Псаки подчеркнула, что пострадавшему не потребовалась госпитализация и ему помогли медики Белого дома. Пресс-секретарь добавила, что овчарок не усыпят и в скором времени питомцев вернут в резиденцию после поездки, запланированной ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта ряд американских СМИ распространили информацию о нападении овчарки Мейджора, принадлежащей Джо Байдену, на сотрудника службы безопасности Белого дома.