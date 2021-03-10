Нью-Йорк, США, , 01:50 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 9 марта показали уверенный рост, в лидерах оказались акции технологических компаний.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 30,30 пункта (0,10%), до уровня 31 832,74 пункта. S&P 500 прибавил 54,09 пункта (1,42%), поднявшись до уровня 3875,44 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 464,66 пункта (3,69%), поднявшись до уровня 13 073,83 пункта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,25 (1,92%), до уровня $63,80 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, курс евро опустился ниже 88 рублей. Это произошло впервые с сентября 2020 года.

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