Подгорица, , 01:54 — REGNUM Крайне важно выстраивать отношения между Россией и Черногорией, но санкции ЕС, к которым присоединилась Черногория, значительно усложняют этот процесс, заявил посол России Владислав Маслеников, который 9 марта встретился с вице-председателем парламента Страхинём Булайичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Булайич выразил удовлетворение в связи с проведением этой встречи, добавив, что отношения между Черногорией и Россией, которые находятся на неприемлемо низком уровне в политическом, экономическом и любом другом смысле, будут стимулированы.

Булайич также выразил благодарность за поставку российской вакцины от коронавируса Спутник V, несмотря на санкции, введенные бывшей властью в Черногории Российской Федерации. Он подчеркнул, что важно содействовать межпарламентскому сотрудничеству, в частности, путем формирования группы дружбы с Госдумой РФ.

Маслеников обратил внимание на то, что из пяти стран, которые находятся в процессе присоединения к Европейскому союзу, санкции против России ввели только две.