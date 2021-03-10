Тунис, , 01:03 — REGNUM Суда с мигрантами потерпели крушение пытаясь добраться до итальянского острова Лампедуза. Об этом 9 марта сообщает Le Monde.

По меньшей мере 39 человек утонули у берегов Сфакса на востоке Туниса во вторник, 9 марта. Среди них было как минимум четверо детей. Национальной гвардии Туниса удалось спасти 165 человек.

Суда с мигрантами, направляющиеся к итальянскому острову Лампедуза, были замечены береговой охраной Туниса. Мигранты, по большей части выходцы из Африки, пытались незаконно пробраться в Европу, когда их корабли потерпели крушение. «Поиски все еще продолжаются, чтобы найти других выживших и другие тела», — сказал представитель Национальной гвардии Хуссем Эддин Джебабли.

В прошлом году было отмечено увеличение количества судов с мигрантами в центральной части Средиземного моря, где пролегает самый смертоносный миграционный маршрут для людей, пытающихся незаконно перебраться в Европу. По данным Международной организации по миграции, в 2020 году в Средиземном море погибло более 1200 человек.Читайте также: Контрабандисты выбросили мигрантов в море у берегов Джибути

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