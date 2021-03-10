Скопье, , 02:00 — REGNUM Глава оперативно-технического агентства Северной Македонии Зоран Ангеловски 9 марта представил парламентской комиссии годовой ответ агентства за 2020 год и годовой финансовый отчет за 2021 год.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, за 2020 год для нужд государственных органов агентство провело прослушку 475 новых человек, разговоры еще 378 прослушиваются еще с прошлого года.

Из этих 475 человек 321 прослушивается для нужд МВД, 68 — государственной прокуратуры.

Напомним, ранее прослушку разговоров македонских чиновников координировала Специальная прокуратура, однако она была расформирована после коррупционного скандала с участием главы прокуратуры Катицы Яневой.

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