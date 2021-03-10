Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Изменение политики в отношении Кубы не является приоритетным вопросом для президента США Джо Байдена, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Изменение политики по Кубе не находится в списке приоритетов президента Байдена», — заявила она.

Псаки отметила, что в настоящее время администрация президента США изучает решения экс-главы Белого дома Дональда Трампа в отношении республики, в том числе и возвращение Кубы в список стран-спонсоров терроризма. При этом она добавила, что основным приоритетом во внешней политике для Вашингтона будет защита прав человека и демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 80 конгрессменов в США от Демпартии призвали президента Джо Байдена отменить жесткие санкции в отношении Кубы. Они указывали, что Вашингтону необходимо попытаться возобновить отношения с Гаваной.

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