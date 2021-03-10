Нижний Новгород, , 01:03 — REGNUM В Нижегородскую область для участия в совместных тактических учениях с подразделениями гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) прибыли военнослужащие Вооружённых сил Белоруссии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Более 70 белорусских военнослужащих были доставлены на территорию России самолётом военно-транспортной авиации Белоруссии. После торжественной встречи на аэродроме в Ивановской области, они в составе колонны прибыли на полигон Мулино Нижегородской области.

«В рамках совместных учений военнослужащие отработают действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров БТР-82А и танков Т-72Б3. Особое внимание на учении будет уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами, в том числе ударными», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в ходе учений подразделения мотострелков будут действовать во взаимодействии со снайперскими парами.

Манёвры в Нижегородской области являются подготовительным этапом совместных стратегических учений вооружённых сил Белоруссии и России «Запад-2021».

Как сообщало ИА REGNUM, сводная рота военнослужащих Вооружённых сил Белоруссии отправилась в Нижегородскую область для участия в совместных тактических учениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Белорусские танкисты и мотострелки едут на учения в Нижегородскую область