Вильнюс, , 00:54 — REGNUM Пациентка 1941 года рождения скончалась в литовском городе Паневежисе после участия в вакцинации от коронавирусной инфекции, 9 марта сообщил портал JP.

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Медики считают, что смерть не была связана введением вакцины, поскольку, по их мнению, у прививки не могло быть подобного внезапного эффекта. Женщина получила препарат американской компании Pfizer, содранный совместно с BioNTech.

Врачи отмечают, что у женщины был установлен кардиостимулятор. После вакцинации она пожаловалась на нехватку воздуха. Бригада скорой помощи не смогла спасти пациентку.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля власти Литвы начали проверку по факту смерти 77-етнего мужчины, которому за несколько минут до этого сделали прививку от COVID-19.

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