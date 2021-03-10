Белград, , 01:59 — REGNUM Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель в своём профиле в социальной сети написал, что для ускорения евроинтеграции Белграда и Приштины им необходимо прийти к соглашению о нормализации отношений.

По его словам, спустя десять лет диалога Белграда и Приштины в Брюсселе необходимо постараться завершить этот процесс. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

«10 лет назад состоялась первая встреча в рамках диалога Белграда и Приштины в Брюсселе. Мы прошли долгий путь с тех пор, и пришло время завершить этот процесс», — отметил Боррель.

Боррель, как главный действующий посредник в диалоге Белграда и Приштины, подчеркнул, что ЕС работает с обеими сторонами для достижения всеобъемлющего соглашения о нормализации.

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