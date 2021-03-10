Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Компания Qualcomm начала тестировать версии процессоров SC8280, оборудованных ядрами повышенной производительности. Об этом 9 марта сообщает портал Wccftech.

Источники издания сообщили, что производитель приступил к тестам процессора с четырьмя ядрами Gold Plus, работающими на частоте 3 ГГц. Издание отмечает, что при создании этого процессора компания может отказаться от идеи одновременного использования высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. Автор статьи предположил, что Qualcomm хочет добиться того, чтобы её новый Snapdragon превзошёл по всем показателям конкурента M1 от Apple.

О том, что Qualcomm работает над конкурентом Apple M1 стало известно 17 января 2021 года. Тогда инсайдеры сообщили, что компания тестирует процессоры SC8280 в ноутбуках с 14-дюймовыми дисплеями.

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