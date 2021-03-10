Скопье, , 02:14 — REGNUM В администрации президента Северной Македонии Стево Пендаровски 9 марта прокомментировали публикацию заместителя премьер-министра Болгарии Красимира Каракачанова, в которой использовалась карта «Великой Болгарии». Напомним, частью этого проекта является и Северная Македония.

«О подобных заявлениях из Софии президент Пендаровски всегда говорил, что они представляют открытое нарушение Соглашения о добрососедстве и угрожают доверию между двумя странами и народами», — говорится в заявлении администрации.

Напомним, ранее Болгарии по инициативе Каракачанова удалось добиться начала трансляции в Северной Македонии болгарских телеканалов. Этот консервативный политик заявляет о том, что македонского языка и нации не существует и выступает за блокирование переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

8 марта политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook поздравление женщинам, к которому прикрепил плакат, на котором на фоне карты «Великой Болгарии» изображена фигура женщины с ребенком и написано «Традиции, семья и честь. Болгария превыше всего».

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