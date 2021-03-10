Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Основатель компании TureMetal Cooling Микал Вон установил на видеокарту Asus TUF Gaming RTX 3080 систему пассивного охлаждения и протестировал её работу в известном тесте FurMark. Об этом 9 марта сообщает журнал PC Gamer.

Видеокарте удалось продержаться 257 секунд. В результате теста температура графического процессора достигла 87 градусов Цельсия, а температура памяти GDDR6X превысила 100 градусов. При этом значение показателя потребляемой мощности составило 410 Вт.

Микал Вонг сообщил, что использовал систему охлаждения TureMetal UP10, стоимость которой составляет $770. В тестировании использовался ПК, оборудованный процессором AMD Ryzen 5 5600X.

https://twitter.com/turemetal/status/1356516403818336256

Напомним, тест FurMark, специально разработанный для тестирования стабильности видеокарт, даёт им максимальную нагрузку. Стоит отметить, что в декабре 2020 года Google сообщила, что Asus TUF Gaming RTX 3080 попала в список лучших новогодних подарков по версии компании.