Багдад, , 00:31 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 4610 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на иракской территории достигло 735 626. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ираке жертвами осложнений COVID-19 стали 13 618 человек.

Кроме того, правительство Ирака приняло решение выплатить 10 млн иракских динаров (около $7 тыс.) каждой семье, где один из членов умер от заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее власти страны ввели комендантский час по пятницам, субботам и воскресеньям с целью замедлить распространение COVID-19.