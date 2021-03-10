Афины , , 00:27 — REGNUM Проявлять сдержанность и хладнокровие, а также не допускать эскалации насилия призвал 9 марта граждан премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Его выступление транслировалось по национальному телевидению.

«Печальные картины насилия, которые мы все видели сегодня вечером в Афинах, должны стать последними», — сказал он.

Мицотакис добавил, что прежде всего обращается к молодёжи, которая «должна творить, а не разрушать».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 марта вечером греческая полиция подавила акцию протеста против насилия со стороны сотрудников силовых ведомств, которая проходила в столичном районе Неа Смирни.

По предварительным данным, участие в ней приняли до 10 тыс. человек. Они вышли выразить своё возмущение силовым разгоном уличных протестов, прошедших 7 марта. Во время подавления беспорядков полиция применила водометы и слезоточивый газ, серьезно пострадали несколько полицейских.