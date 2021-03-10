Скопье, , 02:01 — REGNUM Правительство Северной Македонии 9 марта ввело новые меры по предотвращению распространения коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на всей территории страны с 10 марта будет действовать комендантский час в период с 10 вечера до 5 утра. Лица, прибывающие из Африки будут помещаться на двухнедельный карантин.

Премьер-министр Северной Македонии объяснил новые меры распространением южноафриканского штамма коронавируса.

В среду, 10 марта, в стране начнется вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных, ранее началась вакцинация медицинского персонала, однако в страну до сих пор не прибыло достаточное число вакцин для начала массовой вакцинации населения.

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