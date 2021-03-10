Влёра, , 01:53 — REGNUM Во вторник, 9 марта, в Албании, Италии и Германии (Кёльн) прошла международная операция по пресечению наркотрафика.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в ходе операции были арестованы 55 человек: 27 албанцев, 23 нигерийца, четыре итальянца и один гамбиец. Все они были арестованы и обвинены в организации поставки наркотиков (в основном марихуаны) из албанского порта Влёра в Италию.

Нигерийские банды занимались приемом наркотиков в итальянских портах и их доставкой в другие регионы Италии.

Расследование возглавляла итальянская антимафия — территориально-следственный орган при Департаменте общественной безопасности Министерства внутренних дел Италии, основной задачей которого является борьба с мафиозной организованной преступностью в Италией и за ее пределами.

Читайте ранее в этом сюжете: Италия пообещала Албании поддержку в борьбе с коррупцией и преступностью