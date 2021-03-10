Анкара, , 00:43 — REGNUM Премьер-министр правительства Ливийского национального единства Абдельхамид Дбейба на заседании палаты представителей Ливии 9 марта заявил, что Ливия получила права на газовые месторождения в Восточном Средиземноморье благодаря соглашению, подписанному с Турцией. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Палата представителей собралась в городе Сирте для проведения заседания по вынесению вотума недоверия правительству при премьер-министре Абдельхамиде Дбейбе, избранному в качестве переходного ливийским форумом политического диалога под руководством Организации Объединенных Наций.

Дибейба напомнил о меморандуме о взаимопонимании по ограничению морских юрисдикций, подписанного между Турцией и Ливией и представил правительственную программу палате представителей.

«Соглашение Ливии и Турции в Восточном Средиземноморье было подписано в интересах нашей страны. Ливия получила хорошую долю газовых месторождений в Восточном Средиземноморье благодаря соглашению, подписанному с Турцией», — сказал он.