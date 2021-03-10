Приштина, , 20:35 — REGNUM Командующий миротворческой миссией НАТО в Косово КФОР генерал-майор Франческо Федеричи 9 марта провел встречу с послами стран «Большой пятерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция) и представителем Европейского союза.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Федеричи пригласил послов протестировать новое оборудование для контроля за волнениями в толпе.

Стороны опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули свою приверженность обеспечению безопасности и свободы передвижения для всех национальных общностей Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: Вооруженные силы Косово впервые примут участие в миротворческой миссии