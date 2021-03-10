Вашингтон, , 00:12 — REGNUM Администрация США сохраняет приверженность необходимости остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил 9 марта на брифинге глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс.

Отвечая на вопрос о том, почему Белый дом не ввёл новые санкции в отношении компаний-участников строительства газопровода, как того хотели некоторые американские конгрессмены, Прайс сообщил, что соответствующие усилия уже предпринимаются.

«Мы в общем не комментируем общение с Капитолийским холмом. Мы можем сказать, что администрация сосредоточена на тех же усилиях — предотвратить завершение трубопровода «Северный поток — 2», — сказал представитель Госдепа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа республиканцев из Палаты представителей Конгресса США направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием разъяснить, по какой причине до сих пор не введены санкции в отношении организаций, занятых в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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