Приштина, , 23:52 — REGNUM Косовский инфекционист, управляющий системой предоставления госпитально-клинического обслуживания Вальбон Красничи 9 марта заявил, что в последние дни Косово вступило в новую, третью фазу распространения эпидемии COVID-19, и в настоящее время «поток зараженных существенно возрос».

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В интервью для телеканала RTK врач заявил, что в настоящее время на стационарном лечении в Косово находятся 678 пациентов, и за последние 10 дней это число возросло на 150. По словам Красничи, врачи делают все возможное для того, чтобы не оставить ни одного больного без должного лечения.

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Напомним, еще 24 февраля посол США в Приштине Филип Коснетт упрекал руководство Косово в пренебрежении защитными мерами и игнорировании реальности, в которой Республика является «разрушенным пандемией государством».

Ожидается, что первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Косово в марте, однако до сих пор вакцинация не началась.

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