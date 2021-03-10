Тегеран, , 08:41 — REGNUM 9 марта генеральный директор ЮНЕСКО объявил, что международный институт готов поддержать Иран в его усилиях по продвижению науки и техники, созданию знаний и обмену ими. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Говоря о создании Гундишапурского университета, Одри Азулай отметила, что с момента своего основания этот университет был интеллектуальной столицей империи Сасанидов, главным центром производства знаний и глобальным форумом для производства науки.

Высокопоставленный чиновник UNSECO подчеркнул, что этот университет сыграл ключевую роль в историческом превосходстве Ирана в науке. «В древние времена Иран был центром научных достижений и передачи знаний из Китая и Индии на востоке в Грецию и Рим на западе», — отметила она.

По словам Одри, благодаря этому наследию, Иран является одним из ключевых научных партнеров ЮНЕСКО. Она отметила, что годовщина основания Гундишапурского университета — это возможность отпраздновать и популяризировать научное наследие, которое с гордостью представляет учебное заведение.

Расположенный на юго-западе Ирана в городе Ахваз университет был основан как медицинский колледж, управляемый Ахвазским университетом Шахида Чамрана в 1955 году, который сам по себе был возрожденной реинкарнацией древней Академии Гундишапура, существовавшей в том же районе в древности.