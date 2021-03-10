Тегеран, , 08:40 — REGNUM Ссылаясь на способность Ирана формировать альянсы с дружественными и союзными странами, заместитель командующего ВМС Исламской Республики заявил, что страна будет продолжать проводить совместные военно-морские учения с Китаем и Россией. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 марта.

«Крупные страны с передовыми военно-морскими силами готовы проводить совместные учения с ВМС иранской армии», — отметил заместитель командующего ВМС по координации контр-адмирал Хамзе Али Кавиани. Он также подчеркнул: «Это показывает, что вооруженные силы Исламской Республики Иран обладают очень высоким потенциалом в морских и открытых водах».

По словам военного чиновника, сегодня военно-морской флот Исламской Республики Иран достаточно силен, чтобы обеспечить безопасность в Персидском заливе, Ормузском проливе, северной части Индийского океана и везде, где этого требуют интересы Исламской Республики Иран.

«Проведение совместных учений с крупными военно-морскими державами является результатом способности Исламской Республики Иран формировать союзы с дружественными, братскими и исламскими странами», — отметил он.