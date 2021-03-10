Тегеран, , 08:34 — REGNUM 9 марта министр иностранных дел Афганистана выразил признательность иранским властям за своевременные действия и сотрудничество в борьбе с огнем, вспыхнувшим на таможне Абу-Наср-Фарахи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на встрече с послом Ирана в Кабуле Бахадором Аминианом, Мохаммад Ханиф Атмар высоко оценил безвозмездную помощь Ирана в сдерживании пожара, вспыхнувшего на таможне Абу-Наср-Фарахи в афганской провинции Фарах. В ходе встречи стороны обсудили мирные переговоры в Афганистане, а также общие перспективы двух стран в рамках регионального консенсуса по мирным переговорам.

Представители также рассмотрели доработку и подписание всеобъемлющего соглашения о стратегическом сотрудничестве между Афганистаном и Ираном, создание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее местные власти афганской провинции Фарах заявили, что на таможне Абу-Наср-Фарахи в провинции на границе с Ираном вспыхнул пожар.