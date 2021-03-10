Тегеран, , 08:24 — REGNUM 9 марта президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани заявил, что иранцы сопротивлялись введенным Соединёнными Штатами санкциям и прошли через тяжелые дни «максимального давления». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранский президент отметил: «Враги были уверены, что Иран рухнет из-за такого давления». «Сегодня они сами признают, что политика максимального давления и угрозы не окупились», — подчеркнул он далее.

Рухани заявил: «Многие события, произошедшие с Ираном за эти три года, нигде не были раскрыты. В будущем факты прояснятся, и история засвидетельствует, что иранцы не поддались максимальному давлению».

По словам иранского президента, иранская нация успешно справилась со многими вопросами, не поддавшись угрозам и натиску со стороны враждебных государств.

Напомним, что после выхода из СВПД 8 мая 2018 года США вновь ввели санкции и с тех пор, проводя враждебную политику по отношению к Ирану, проводят постоянные публичные и частные преследования деловых партнеров Ирана.