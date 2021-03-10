Тегеран, , 08:20 — REGNUM Японское агентство международного сотрудничества (JICA) уже десятый год подряд выставляет фотографии иранского фотографа Афшина Валинеджада по случаю годовщины цунами в Японии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 марта.

Валинежад рассказал, что первая выставка состоялась через семь месяцев после инцидента, в ноябре 2011 года, по приглашению бывшего президента JICA, покойного Садако Огаты. Он отметил, что выставка проводится каждый год, а снятый им короткометражный фильм также демонстрируется на однодневной конференции.

Валинежад подчеркнул, что в текущем году будет реализована такая же программа, хотя он не находится в Японии.

Сообщается, что выставка будет проходить в течение двух недель, начиная с 11 марта, в центральном здании JICA в Токио.

Цунами, произошедшее в Японии 11 марта 2011 года, стало результатом землетрясения силой 9 баллов по шкале Рихтера в Тихом океане, что вызвало волны высотой 10 метров.