Тегеран, , 08:13 — REGNUM Ненефтяной экспорт Ирана в феврале 2021 года увеличился на 6,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, заявил 9 марта исполнительный директор Центра коммерческого обучения министерства промышленности, шахт и торговли Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Несмотря на незаконные санкции и ограничения, вызванные вспышкой COVID-19, экспорт товаров за одиннадцать месяцев этого года (иранский календарь) превысил 103 миллиона тонн на сумму более 31 миллиарда долларов», — отметил он.

Исполнительный директор Центра коммерческого обучения также подчеркнул: «На долю Китая приходится 26 процентов, Ирака — 22 процента, Объединенных Арабских Эмиратов — 13,4 процента, Турции — 7 процентов и Афганистана — 6,7 процента стоимости ненефтяного экспорта страны».

По его словам, нефтехимия и конденсаты составляют 51%, горнодобывающая и горнодобывающая промышленность — 21%, сельское хозяйство и пищевая промышленность — 18%, а промышленный сектор — 10% всех экспортируемых товаров.