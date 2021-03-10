Тегеран, , 07:40 — REGNUM 9 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 81 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 60 867. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было обнаружено около 8554 новых случаев заражения COVID-19, при этом 797 человек были госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что с учётом 81 новой жертвы их общее число по стране возросло до 60 867.

Лари подчеркнула, что 1 456 759 человек из общего числа 1 706 559 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3811 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила более 118 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 600 000 человек погибли.