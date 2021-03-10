Тегеран, , 07:52 — REGNUM 9 марта официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что Иран готов к обмену заключёнными с Соединенными Штатами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами на своей еженедельной пресс-конференции, Рабиеи заявил, что для Ирана важно понимать, насколько новая администрация США серьезно пересмотрит политику предыдущей власти.

Как отметил Рабиеи: «США не в состоянии ставить условия для выполнения своих международных обязательств». Он также подчеркнул: «В отличие от Соединенных Штатов, которые откладывают свое возвращение к СВПД, Иран готов в ближайшее время выполнить все свои обязательства вместе с другими участниками сделки».

«Согласно указаниям Верховного лидера, единственным решением является снятие американских санкций и возвращение всех сторон к сделке», — сказал иранский чиновник, заявив, что если у США есть другой выход, то они теряют время.

20 января 2021 года Джо Байден вступил в должность 46-го президента США после победы над Дональдом Трампом на президентских выборах 3 ноября 2020 года. Во время своей предвыборной кампании Байден выразил готовность вернуться к ядерной сделке июля 2015 года, из которой бывший президент США вышел в одностороннем порядке в мае 2018 года.