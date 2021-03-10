Тегеран, , 08:12 — REGNUM 9 марта официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи призвал новую администрацию США безоговорочно вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Рабиеи заявил, что администрация США не должна усложнять путь дипломатии. Он отметил, что СВПД стал поворотным пунктом в истории миролюбия и благоразумия Ирана, где стране удалось положить конец произвольным санкциям, сохранив при этом все мирные ядерные достижения, гордость, достоинство и территориальную целостность.

Иранский чиновник подчеркнул, что Иран теперь имеет преимущество как морально, так и юридически после выхода США из сделки и может защищать права иранского народа, опираясь на резолюцию СБ ООН 2231, которая сняла все международные санкции против Исламской Республики.

«В свете усилий, предпринятых министерством иностранных дел Ирана, Совет управляющих МАГАТЭ на своем недавнем заседании принял решение отказаться от разработки антииранской резолюции», — заявил официальный представитель иранского правительства.

Рабиеи выразил уверенность, что СВПД будет возрожден в ближайшем будущем, поскольку это единственный путь, который обеспечивает мир во всем мире и отвечает интересам всех стран.