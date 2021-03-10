Анкара, , 00:46 — REGNUM Генеральный директор Oyak Renault Антуан Аун на пресс-конференции 9 марта заявил, что его компания вынуждена приостановить своё производство в Турции из-за недостатка электронных компонентов. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Аун отметил, что глобальный кризис поставок компонентов для автомобилей также отразился на Турции:

«На автомобильных заводах Oyak Renault, где мы используем новейшие технологии, мы должны были внести изменения в нашу производственную программу из-за нехватки глобальных поставок электронных компонентов. Мы возьмём короткий перерыв на производстве с 15 по 22 марта».

По его словам, Renault использует новейшие технологии в новом Clio, Clio E-tech и Megane Sedan, которые эту компания производит в Бурсе. В связи с этим, как заявил Аун, заводам нужны электронные компоненты большого объема.