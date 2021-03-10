Тегеран, , 07:56 — REGNUM 8 марта управляющий Центральным банком Ирана (CBI) Абдолназер Хеммати заявил, что в стране наблюдался положительный экономический рост за первые девять месяцев иранского календарного года (начавшегося 20 марта 2020 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 марта.

Выступая на встрече с руководителями банковской системы Ирана, Хеммати заявил, что темпы экономического роста Ирана будут оставаться положительными до конца года. «Учитывая глобальную вспышку коронавирусной инфекции, экономический рост Ирана является приемлемым по сравнению с другими странами», — отметил иранский чиновник.

Он также подчеркнул, что работа его коллег в Центробанке достойна похвалы, поскольку за последние два с половиной года страна находилась под самым жестким и беспрецедентным давлением. По словам Хеммати, нефтяные доходы Ирана раньше составляли от 40 до 60 миллиардов долларов, в то время как общие нефтяные доходы страны за последние два года составляли менее 20 миллиардов долларов.

По его словам, Ирану даже было трудно получить доступ к значительной части этого сокращенного объема нефтяных доходов из-за ограничений, вызванных санкциями.