Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Президент США Джозеф Байден может совершить официальный визит в Брюссель для участия в саммите НАТО. Об этом сообщил 9 марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Байдена на саммите НАТО, который состоится позднее в этом году», — сказал он, выступая на онлайн-конференции, организованной Стэнфордским университетом.

По словам Столтенберга, ранее Байден в ходе беседы с ним «выражал сильное желание прибыть в Брюссель, чтобы встретиться со всеми лидерами стран НАТО».

При этом он уточнил, что точная дата саммита ещё не определена и отчасти будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавирусна.