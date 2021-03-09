Вашингтон, 9 марта, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден может совершить официальный визит в Брюссель для участия в саммите НАТО. Об этом сообщил 9 марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

U.S. Navy У штаб-квартиры НАТО

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Байдена на саммите НАТО, который состоится позднее в этом году», — сказал он, выступая на онлайн-конференции, организованной Стэнфордским университетом.

По словам Столтенберга, ранее Байден в ходе беседы с ним «выражал сильное желание прибыть в Брюссель, чтобы встретиться со всеми лидерами стран НАТО».

При этом он уточнил, что точная дата саммита ещё не определена и отчасти будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.

Основными темами предстоящего саммита, как ожидается, станут повестка НАТО на период до 2030 года, вопросы «дальнейшего укрепления средств сдерживания и обороны» в Европе, использование «экономических и политических инструментов» потенциальными противниками, а также «сохранение технологического превосходства НАТО», отметил Столтенберг.