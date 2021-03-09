Минск, , 23:59 — REGNUM «Мы видим, что с территории Украины большие партии — огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации», — заявил 9 марта в интервью государственному телевидению Белоруссии председатель КГБ Иван Тертель.

«Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе и с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры, — уточнил он. — У нас есть достоверная информация об устремлениях в настоящее время со стороны иных лиц. Они исходят в том числе из территорий иностранных государств. Отдельные из этих лиц сотрудничают со спецслужбами иностранных государств».

По словам Тертеля, речь идёт в том числе и подготовленных террористах. Он отметил, что ранее в Белоруссии наблюдался «транзитный терроризм», а со второго полугодия 2020 года «мы фиксируем резкую активизацию террористической угрозы в отношении нашего государства». Председатель КГБ Белоруссии уточнил, что угроза исходит «с территории соседних государств».

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Тертель сообщил, что уже изобличённые члены террористических групп «находились на территории Западной Европы, Польши, Украины — это группы известные Оленевича, анархисты, которые проживали на территории Польши, Украины, там обеспечивались вооружением, специальными средствами, выходили на нашу территорию, совершали теракты». Напомним, 11 февраля на «Всебелорусском народном собрании» сторонников Александра Лукашенко глава КГБ уже сообщал о террористических намерениях оппозиционеров и нейтрализации двух их групп — Николая Автуховича и Игоря Оленевича.

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«Это группа известная террористическая Автуховича. По этой группе проводится в настоящее время расследование. Мы уже знаем, что, и это было в соответствующих средствах массовой информации достаточно убедительно показано, нами доказано, мы имеем убедительные свидетельства — дополнительные к тем, которые были освещены телевидением. Конечно, в деятельности спецслужбе не всё можно показать. Но в своё время наши граждане смогут убедиться в этом на судебных процессах. Я думаю, что они будут открытыми», — добавил Тертель в интервью гостелеканала «Беларусь 1».

Он сообщил, что помимо «группы Оленевича» и «группы Автуховича» пресечена деятельность ещё одной группы террористов, которая располагала на территории Белоруссии большим количеством взрывчатки — тротила, пластида, а также средств дистанционного подрыва, оружия и прочих средств для диверсионной деятельности. Только «тротил исчисляется десятками килограммов», отметил Тертель.

Как такие объёмы удалось завезти, учитывая, что ранее Александр Лукашенко заверял о полном закрытии границы с Украиной и лучшей в мире охране государственной границы — председатель КГБ не пояснил. Принимая 1 февраля с докладом председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолия Лаппо, Лукашенко заявил: «Дело в том, что, мы защищаем не только Белоруссию здесь — на Западе, но — это рубежи Союзного государства. На Западе у России границы больше нет».

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