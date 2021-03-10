Тегеран, , 08:07 — REGNUM 8 марта министр спорта Ирана Масуд Солтанифар призвал к дальнейшему спортивному сотрудничеству между Исламской Республикой и Испанией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 марта.

Солтанифар сделал это заявление во время встречи в Тегеране с послом Испании Луисом Фелипе Фернандесом. Иранский министр отметил, что давние отношения между Ираном и Испанией могут послужить основой для налаживания сотрудничества в спортивной сфере.

Говоря о высоких возможностях Ирана в некоторых видах спорта, таких как каратэ, тхэквондо, борьба, волейбол и ушу, Солтанифар подчеркнул, что Иран готов поделиться опытом с другими странами мира, включая Испанию. Он также выразил готовность Ирана к сотрудничеству с испанцами в области спортивного туризма и спортивной медицины.

Министр также выразил надежду, что Иран сможет использовать опыт испанских футбольных тренеров для продвижения иранского футбола.